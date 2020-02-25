«Верните голову Кенесары». Два казахстанца развернули провокационный плакат в Бишкеке

Какую цель преследовали молодые парни, сделавшие неоднозначное фото на площади «Ала-Тоо», неизвестно

Молодые парни из Казахстана сфотографировались на площади «Ала-Тоо» в Бишкеке с плакатом, на котором было написано «Верните голову Кенесары». Один из парней в кадре (пользователь @thewildramen) накануне выложил снимок в социальной сети Twitter.

Напомним, Кенесары Касымов - правитель Казахского ханства, который был казнен в ходе национально-освободительного восстания 1837-1846 годов.

Поиски останков хана Кенесары ведутся до сих пор. Согласно истории его тело погребено на территории современного Кыргызстана, а отсеченная голова доставлена в Омск в качестве трофея.

Источник: VESTI.KG