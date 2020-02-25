(Видео) Хиты легендарной Metallica под Государственный филармонический оркестр прозвучат в Бишкеке

«Metallica Show S&M Tribute» отмечает 20-летие культового проекта
Тот самый знаменитый концерт «Metallica» 1999 года намерены воссоздать музыканты проекта «Metallica Show S&M Tribute» вместе с Государственным филармоническим оркестром.
Выступление состоится в 18.30 часов 15 марта 2020 года на сцене Большого зала Филармонии.
В этом году поклонники легендарной группы отмечают 20-летие «S&M» — культовой работы «Metallica» с симфоническим оркестром Сан-Франциско. В честь круглой даты бишкекчане тоже получат возможность ощутить магическую атмосферу калифорнийского концерта.
Шоу «Metallica Show S&M Tribute» получило признание и множество хороших отзывов от музыкальных критиков и фанатов рок-музыки.
Художественный руководитель проекта – главный дирижер Президентского оркестра Республики Беларусь Виктор Бабарикин, известный своим долгосрочным сотрудничеством с симфоническим проектом группы «Scorpions».
Под его управлением прозвучат такие хиты «Metallica», как «Nothing Else Matters», «Master of Puppets», «Enter Sandman» и другие, а также не вошедшие в первоисточник «The Unforgiven» и «Turn the page».
Обращаем внимание, что в шоу участвует трибьют группы «Metallica», а не оригинальный состав коллектива!
Продолжительность концерта: 2 часа. Справки по телефону 0(555) 315353.
Источник: vesti.kg
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