«Свободу С. Борубаеву»: Активист вышел на одиночный пикет перед «Белым домом»

Гражданский активист Ондуруш Токтонасыров сегодня, 25 февраля, организовал возле «Белого дома» одиночный пикет в поддержку депутата Катыранского айылного кенеша Лейлекского района Сапарали Борубаева.

Гражданский активист Ондуруш Токтонасыров сегодня, 25 февраля, организовал возле «Белого дома» одиночный пикет в поддержку депутата Катыранского айылного кенеша Лейлекского района Сапарали Борубаева. Он требует, чтобы Борубаева освободили. Токтонасыров считает, что за решетку посадили человека, который говорил правду.

Ранее сотрудники милиции задержали депутата по подозрению в хулиганстве, грабеже, массовых беспорядках и уничтожении или повреждении чужого имущества. По версии следствия, три факта были совершены в 2012 году. В рамках досудебного производства Борубаева водворили в СИЗО города Ош до 14 апреля.

Источник: Баракелде