Подготовка к 75-летию Великой победы

Премьер-министр Мухаммедкалый Абылгазиев провел заседание Организационного комитета по подготовке и проведению празднования 75-летия победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов.

Отметим, что Организационный комитет создан в соответствии с указом президента Кыргызской Республики.

В ходе совещания главу правительства проинформировали о проводимой работе по подготовке к проведению праздничных мероприятий в соответствии с утвержденным ранее планом.

Обсуждены подготовительные мероприятия к проведению праздничных мероприятий, в первую очередь культурно-массовых и театрализованных представлений, которые пройдут по всей республике.

Также представлена информация о принимаемых мерах по улучшению социального положения ветеранов Великой Отечественной войны 1941-1945 годов и тружеников тыла.

На заседании было заявлено о планах по проведению в городе Бишкеке проведение военного парада, установке памятника воинам-кыргызстанцам в городе Ржев. Кроме того, планируется проведение марафона «Огонь Победы», который стартует в городе Оше и завершится 8 мая в городе Бишкеке.

Мухаммедкалый Абылгазиев напомнил, что практически всем участникам войны сейчас больше 90 лет и их с каждым годом становится все меньше. По его информации, если в 2019 году в республике было 380 ветеранов, на сегодняшний день – 262 ветерана.

Мухаммедкалый Абылгазиев также подчеркнул необходимость проработки дополнительных мер поддержки ветеранов войны и тружеников тыла.

Источник: газета «Кыргыз Туусу» №14 от 25.02.2020 / стр. 3