В Бишкеке 10 тысяч пенсионеров получили именные карты «Тулпар»

Вице-мэр столицы по социальным вопросом Татьяна Кузнецова провела рабочее совещание по выдаче пенсионерам льготных карт «Тулпар», разработанных в рамках проекта «Электронное билетирование в общественном транспорте».

Как сообщает пресс-служба мэрии, на совещании вице-мэр обсудила процесс ускорения выдачи карт совместно с главами районов, сотрудниками Соцфонда КР, профильными городскими службами, структурными подразделениями мэрии и представителями швейцарской компании «BPC», внедряющими систему электронного билетирования в муниципальных автобусах и троллейбусах.



Представитель компании «BPC» Самат Базарбаев сообщил, что на сегодняшний день организовано порядка 10 точек выдачи красных карточек, за своим именным «Тулпаром» пришли около 10 тысяч пенсионеров. «До конца недели откроются еще 8 точек, о локациях обязательно сообщим дополнительно», — отметил он.

В свою очередь, Кузнецова поручила увеличить количество центров по городу и отрегулировать работу операторов. Также она дала поручения акимам районов о создании необходимых условий в залах ожидания для пенсионеров, установить телевизоры и диспенсеры с водой.

«С этой недели процедура получения красной карты была упрощена, теперь пенсионеру необходимо всего лишь прийти в центр, предоставить паспорт и пенсионное удостоверение (печать может быть любого срока давности). Дополнительно ходить в Соцфонд за печатью не нужно», — говорится в сообщении.

Кроме этого, стало известно, что пенсионеры, не получившие красные карточки до 1 марта, также имеют право не бесплатный проезд при наличии пенсионного удостоверения.

В Бишкеке на учете стоят более 80 тысяч пенсионеров, которым будут выданы льготные карты «Тулпар».

Источник: elgezit.kg