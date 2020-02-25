«В ГУМе будет теракт. Смертник уже готов». Бишкекчанину за эту шутку грозит срок до 10 лет

Сотрудники ГКНБ задержали очередного телефонного лжетеррориста

Накануне, 24 февраля 2020 года, в социальной сети Instagram под новостным порталом News.kg пользователь «_roma7unuzow» написал, что «сегодня в ГУМЕ будет теракт в 17:30. Смертник уже готов его родителям выплатили 2миллиона$».

По данному факту материалы зарегистрированы в АИС ЕРПП по ст.ч.1ст.239 (угроза совершения акта терроризма) УК КР.

В результате проведенных оперативно-розыскных мероприятий установлен данный пользователь. Им оказался гражданин КР, житель Чуйской области Юнузов Р., 2002 г.р.

В рамках досудебного производства Юнузов задержан и доставлен в ГСУ ГКНБ.

В ходе опроса задержанный раскаялся в содеянном и пояснил, что написал комментарий в соцсети из-за хулиганских побуждений.

Информация о возможном акте терроризма не подтвердилась.

В настоящее время следственные мероприятия продолжаются.

ГКНБ отмечает, что из-за хулиганских побуждений или под любыми предлогами, полностью неосознавая серьезность своих действий, сообщая заведомо ложную информацию о готовящемся террористическом акте, гражданин создает общественную опасность, сеет панику среди населения, причиняет неудобства жителям и гостям нашей страны, тратит значительное количество сил, средств и времени. Нарушается режим работы учреждений, транспорта и т.д. Кроме того, во время проверок подобных сообщений существует риск отвлечения внимания правоохранительных органов от случаев действительной угрозы совершения актов терроризма. Подобные «шутки» Уголовный кодекс квалифицирует как преступление.

ГКНБ напоминает, что угроза совершения акта терроризма является уголовно наказуемым деянием. Согласно ст.239 УК КР за угрозу совершения акта терроризма предусмотрено наказание в виде лишения свободы от 7 до 10 лет.



Пресс-центр ГКНБ