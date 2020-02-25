(Видео) «Сенин уятың барбы?». Глава Федерации профсоюзов и его заместитель оскорбили друг друга

Между председателем Федерации профсоюзов Мирбеком Асанакуновым и его заместителем Канатом Осмоновым произошел конфликт.

Между председателем Федерации профсоюзов Мирбеком Асанакуновым и его заместителем Канатом Осмоновым произошел конфликт. Около 60 человек собрались возле кабинета главы с требованием встретиться с Асанакуновым и высказать свои претензии. Они считают, что Асанакунов более 3 лет занимал должность главы ФПК незаконно.

Часть митингующих ворвалась в кабинет, где сидел Асанакунов. Среди них был Осмонов.

«У тебя есть совесть?» (Сенин уятың барбы?) — обратился Осмонов к Асанакунову.

«У меня есть совесть? Или она у вас есть?» («Менин уятым барбы? Сиздин уятыңыз барбы?) - ответил вопросом на вопрос глава федерации.

В свою очередь Асанакунов сообщил, что находится на этой должности законно.



Источник: akipress.org