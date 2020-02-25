(Видео) «Сенин уятың барбы?». Глава Федерации профсоюзов и его заместитель оскорбили друг друга

Между председателем Федерации профсоюзов Мирбеком Асанакуновым и его заместителем Канатом Осмоновым произошел конфликт.
Между председателем Федерации профсоюзов Мирбеком Асанакуновым и его заместителем Канатом Осмоновым произошел конфликт. Около 60 человек собрались возле кабинета главы с требованием встретиться с Асанакуновым и высказать свои претензии. Они считают, что Асанакунов более 3 лет занимал должность главы ФПК незаконно.
Часть митингующих ворвалась в кабинет, где сидел Асанакунов. Среди них был Осмонов.
«У тебя есть совесть?» (Сенин уятың барбы?) — обратился Осмонов к Асанакунову.
«У меня есть совесть? Или она у вас есть?» («Менин уятым барбы? Сиздин уятыңыз барбы?) - ответил вопросом на вопрос глава федерации.
В свою очередь Асанакунов сообщил, что находится на этой должности законно.
Источник: akipress.org
1) Не допускайте в комментариях лексику, считающуюся ненормативной.
2) Не обсуждайте и не оскорбляйте личность автора статьи или авторов комментариев.
3) Не размещайте в поле комментария статьи других авторов или ссылки на них.
4) Комментируя статью, не отклоняйтесь от ее тематики и не размещайте в комментариях рекламную информацию.
5) Не допускайте в комментариях разжигания религиозной или межнациональной вражды, а так же сведений, заведомо не соответствующих действительности.
ПРИМЕЧАНИЯ: - Авторы публикаций не вступают в переписку с комментаторами и не обсуждают собственные с материалы. - Редакция не несет ответственности за содержание комментариев. АДМИНИСТРАЦИЯ САЙТА ПРЕДУПРЕЖДАЕТ - КОММЕНТАРИИ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ, СИСТЕМАТИЧЕСКИ ГРУБО НАРУШАЮЩИХ РЕКОМЕНДАЦИИ КОММЕНТИРОВАНИЯ СТАТЕЙ, БУДУТ УДАЛЯТЬСЯ НЕМЕДЛЕННО!