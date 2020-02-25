Стыдно за него

Экс-депутат, экс-министр образования и науки Каныбек Осмоналиев отправил обращение к президенту Сооронбаю Жээнбекову.
«Уважаемый президент! Доверьте мне ЦИК! Проведу честные и образцовые выборы! Так будет лучше для народа и для вас!» — сказал он. Разве такими должны быть слова экс-депутата и экс-министра образования? С каких пор у нас выпрашивают должность через соцсети? А должность председателя ЦИК у нас раздается направо и налево? Нам трудно промолчать в такие моменты.
Источник: газета «Факты.kg» №7 от 25.02.2020 / стр. 3
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