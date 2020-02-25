Бабанов, прячущий голову в песок, когда упоминается «Джеруй»

Как только начинается разговор о золотом месторождении «Джеруй», «бабановские» депутаты из Таласа Кенжебек Бокоев и Мирлан Жеенчороев замолкают, словно воды в рот набрали.

Как только начинается разговор о золотом месторождении «Джеруй», «бабановские» депутаты из Таласа Кенжебек Бокоев и Мирлан Жеенчороев замолкают, словно воды в рот набрали. Есть причина, по которой они молчат. Стоит им начать говорить на эту тему, как они могут проткнуть человеку глаз, пытаясь убрать соринку. Это мы к тому, что за золотым месторождением «Джеруй» выглядывают уши Омурбека Бабанова, «шефа» упомянутых депутатов. В свое время этот Бабанов кричал «ура», мол, мы продали Джеруй за 100 млн долларов, что позволит отстроить 100 школ. Кажется, ему тогда что-то перепало. Теперь делает вид, что ничего не знает. В любом случае по упомянутому золотому месторождению отвечать должен Бабанов!

Источник: газета «Мантыш» №6 от 25.02.2020 / стр. 3