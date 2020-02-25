(Видео) «Отнимаете чью-то жену». Ответ депутату



В настоящее время члены Федерации профсоюзов в знак протеста против председателя федерации Мирбека Асанакунова заявляют о голодовке.



В настоящее время члены Федерации профсоюзов в знак протеста против председателя федерации Мирбека Асанакунова заявляют о голодовке. По их словам, у Асанакунова нет ни морального, ни юридического права быть председателем федерации.

Руководитель санатория «Кыргызстан» Венера Маймендиева заявила, что Асанакунов незаконно занял кресло председателя, и, обращаясь к депутату Таабалды Тиллаеву, сказала следующее. «Вы, важный депутат, сказали, что «позволяете отнять ваших жен». Кто чью жену утащил? Неправильно будучи депутатом говорить подобные вещи с трибуны», — сказала Венера Маймендиева.

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Напомним, на заседании депутатской комиссии по изучению исполнения Закона «О профессиональных союзах» руководители профсоюзной сферы были подвергнуты критике.

Ведя речь про нарушения закона профсоюзными руководителями, председатель комиссии, депутат Таабалды Тиллаев заявил, что они не откажутся внести разброд в семьи своих подчиненных.

«Выявлены крупные финансовые нарушения 29 членами Совета профсоюзов, а также факты занятия кадрами должностей на протяжении 30 лет. Постыдно, когда преследуете подчиненных, опустившись до семейного уровня. Вы отнимаете даже жен, не говоря уже об имуществе. Пришли со слезами, говоря, что «отняли жену». Вы, оказывается, отняли и замужнюю свояченицу этого человека. Такие случаи происходят обычно во время отдыха за границей. Проэти факты не стоило бы говорить, на общественность должна знать», — заявил Тиллаев.

Нардеп, кроме того, добавил, что государство ежегодно выделяет профсоюзам 300 млн сомов, включая профсоюзные взносы, бюджет доходит до миллиарда сомов. Несмотря на такой внушительный бюджет, это состояние здравниц плачевное, отмечал Тиллаев.

Источник: fakt.kg