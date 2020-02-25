В Кыргызстане снимут фильм с участием Жерара Депардье

Министр культуры, информации и туризма КР Азамат Жаманкулов провел рабочую встречу с продюсером словацкой киностудии LECA production Андреем Антонио Лекой.
Министр культуры, информации и туризма КР Азамат Жаманкулов провел рабочую встречу с продюсером словацкой киностудии LECA production Андреем Антонио Лекой. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
На встрече обсуждался вопрос о планируемых съемках фильма «Лицо человека» хорватского режиссера Лордана Зафрановича. Главным действующим лицом исторической картины станет государственный, политический и общественный деятель Александр Дубчек, детство которого прошло в Кыргызстане.
Словацкая сторона сообщила о том, что Кыргызстан является второй по важности страной в фильме, так как фильм биографический и много внимания уделяется детству Дубчека.
— Фильмом заинтересовались актеры мировой величины, а одну из ролей сыграет французский актер Жерар Депардье. Съемки в Кыргызстане планируется начать во второй половине 2021 года. В мировой прокат фильм запустят в 2022-м, в честь столетия со дня рождения Александра Дубчека, — отметил Антонио Леко.
В свою очередь министр выразил надежду на то, что в фильме важное место выделят именно Кыргызстану, его природе и культуре.
Антонио Леко заверил в готовности представить в фильме туристический потенциал страны и раскрыть его для европейской аудитории. Он также подчеркнул, что фильм заинтересует как молодое, так и старшее поколение.
По итогам встречи стороны выразили готовность сотрудничать в области культуры и туризма, изъявив надежду на то, что съемки фильма станут одним из первых шагов к дальнейшему плодотворному сотрудничеству.
Источник: elgezit.kg
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