В Кыргызстане снимут фильм с участием Жерара Депардье

Министр культуры, информации и туризма КР Азамат Жаманкулов провел рабочую встречу с продюсером словацкой киностудии LECA production Андреем Антонио Лекой.

Министр культуры, информации и туризма КР Азамат Жаманкулов провел рабочую встречу с продюсером словацкой киностудии LECA production Андреем Антонио Лекой. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

На встрече обсуждался вопрос о планируемых съемках фильма «Лицо человека» хорватского режиссера Лордана Зафрановича. Главным действующим лицом исторической картины станет государственный, политический и общественный деятель Александр Дубчек, детство которого прошло в Кыргызстане.

Словацкая сторона сообщила о том, что Кыргызстан является второй по важности страной в фильме, так как фильм биографический и много внимания уделяется детству Дубчека.

— Фильмом заинтересовались актеры мировой величины, а одну из ролей сыграет французский актер Жерар Депардье. Съемки в Кыргызстане планируется начать во второй половине 2021 года. В мировой прокат фильм запустят в 2022-м, в честь столетия со дня рождения Александра Дубчека, — отметил Антонио Леко.

В свою очередь министр выразил надежду на то, что в фильме важное место выделят именно Кыргызстану, его природе и культуре.

Антонио Леко заверил в готовности представить в фильме туристический потенциал страны и раскрыть его для европейской аудитории. Он также подчеркнул, что фильм заинтересует как молодое, так и старшее поколение.

По итогам встречи стороны выразили готовность сотрудничать в области культуры и туризма, изъявив надежду на то, что съемки фильма станут одним из первых шагов к дальнейшему плодотворному сотрудничеству.

Источник: elgezit.kg