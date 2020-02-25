Зачем культуре, информации и туризму министерство?

Неделя в офисе президента началась с того, что Сооронбай Жээнбеков принял министра культуры, информации и туризма Азамата Жаманкулова.

Неделя в офисе президента началась с того, что Сооронбай Жээнбеков принял министра культуры, информации и туризма Азамата Жаманкулова. Доклад Жаманкулова об итогах прошлого года и планах на этот год больше напоминал отчет прораба о проделанной работе.

Главным достижением своего ведомства за 2019 год министр культуры обозначил завершение реконструкции Национальной филармонии имени Т.Сатылганова, Кыргызского национального академического театра оперы и балета имени А.Малдыбаева и Ошского национального драматического театра имени С.Ибраимова. А еще то, что начался ремонт в Кыргызском национальном драмтеатре и Русском театре драмы. Планов на 2020 у Министерства культуры тоже громадье. Например, ремонт в Ошском государственном узбекском музыкально-драматическом театре. И «капитальный ремонт Кыргызского государственного театра юного зрителя имени Б.Кыдыкеевой и Театра кукол имени М.Жангазиева». Это все в рамках года поддержки детей, объявленного президентом. В этой же связи министерство намерено «облагородить парк имени К.Джакыпова для культурного досуга детей».

Эхх, новые отремонтированные здания объектов культуры — это, конечно, здорово. Но не менее важно, что транслируется в этих культурных учреждениях, какой контент, какие социальные образцы насаждаются населению и другое.

Поэтому и возникает ощущение, что правительство не совсем понимает функции Министерства культуры. Если глава ведомства будет говорить только и в первую очередь о ремонте театров, Минобразования – о ремонте школ, Минздрав — о ремонте больниц, то кто будет говорить о главном предназначении этих ведомств — о том, как реализуется государственная политика в этих сферах?

Ведь если внимательно изучить положение того же Министерства культуры, информации и туризма, то цель этого ведомства обозначена там предельно ясно -обеспечение устойчивого развития сферы культуры, информации и туризма. А главные задачи – это формирование единой государственной политики в подведомственной сфере, сохранение историко-культурного наследия и создание условий для развития народного творчества и формирование позитивного имиджа страны.

В мире существуют четыре концептуальные установки правительства по отношению к культуре: «помощник», «архитектор», «меценат» и «инженер».

Пример «помощника» культуры со стороны государства – это Америка. Роль государства в финансировании разных культурных проектов сводится к форме встречных субсидий, стимулирующих частные вложения в сферу культуры.

Роль «архитектора» в области культуры у государства, например, во Франции и других западноевропейских странах. Финансирование осуществляется через министерство или другой государственный орган. Культурная политика является частью социальной политики.

Установку «мецената» используют англосаксы. Здесь финансовые потоки и субсидии распределяют советы искусств.

В России, большинстве стран СНГ и многих восточноевропейских странах в области культурной политики государство выступает как «инженер», потому что материально-техническая база и объекты культуры находятся преимущественно в собственности государства, а их функционирование связано с задачами воспитания и образования. По идее — это и наш путь, потому что система управления в Кыргызстане – это немного осовремененная система, сложившаяся в советскую эпоху. Но если в той же России главным предметом дискуссии является все-таки не капитальный ремонт зданий театра, а то, какие постановки будут субсидированы со стороны правительства, какие режиссеры получат гранты и на какие проекты, то у нас все же первичен вопрос стен и крыши.

Да и с информацией у этого министерства непонятно. Какую информационную политику вырабатывает министерство, в чем она заключается, чиновники от минкульта вряд ли смогут это объяснить.

И, наконец, туризм. Еще одна провальная область из зоны ответственности министерства Азамата Жаманкулова. Без малого 30 лет при всех президентах туризм объявляется перспективной сферой. Действительно для развития этой отрасли и получения от нее весомых поступлений в бюджет у Кыргызстана есть все. Но почему-то наши показатели в туристической сфере находятся на уровне Республики Чад, то есть в районе всего 5 процентов ВВП. И динамика роста не впечатляет. С 3,5 процента в 2006 году до 5 процентов в 2019-м.

Вот такой культур-мультур везде получается.

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Источник: elgezit.kg