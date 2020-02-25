Для въезжающих из Японии, Южной Кореи и Ирана Кыргызстан вводит карантин

Из-за коронавируса власти Кыргызстана приняли решение о помещении в карантин лиц, которые приезжают в страну из Японии, Южной Кореи и Ирана.

Из-за коронавируса власти Кыргызстана приняли решение о помещении в карантин лиц, которые приезжают в страну из Японии, Южной Кореи и Ирана. Об этом сообщила пресс-служба правительства Кыргызстана.

«Министерство здравоохранения, учитывая ситуацию в мире по коронавирусу, приняло решение внести изменения в алгоритм действий, разработанный согласно клиническому руководству Всемирной организации здравоохранения. Согласно ему, лица, прибывающие из Японии, Южной Кореи и Ирана, так же, как и лица, приезжающие из КНР, будут находиться на карантине в специализированных помещениях в течение 14 дней», – говорится в сообщении пресс-службы.

Изначально в списке был также Афганистан, но позже формулировка была изменена.

24 февраля издание Vlast.kz сообщило, что Казахстан также планирует вернуть домашний карантин для тех, кто вернулся в страну из Сингапура и Таиланда, а также намеревается внести Гонконг, Тайвань и Макао, Южную Корею, Японию, Италию и Иран в список неблагополучных стран по коронавирусной инфекции и помещать в больницы под карантин всех прилетающих оттуда. Однако Минздрав Казахстана пока соответствующее постановление не выпустил.

Главный санитарный врач Казахстана Жандарбек Бекшин уже призвал казахстанцев не ездить в Южную Корею, где, «по официальным данным, зарегистрировано 602 случая, а за сутки прирост в 168 случаев».

Источник: elgezit.kg