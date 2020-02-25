В одном из районов столицы сегодня не будет воды

Где и когда будут отключения можно посмотреть здесь.

В связи с аварийной заменой запорной арматуры и ремонтными работами на городских водопроводных сетях сегодня с 10:00 до 16:00 временно будет прекращена подача питьевой воды на улице Гоголя от улицы Боконбаева до улицы Токтогула, в том числе школах №№11, 65. Об этом сообщили в мэрии Бишкека.

Напомним, что в связи с проведением ремонтно-профилактических работ на водозаборе «Жеңиш» сегодня с 10:00 до 15:00 и в жилом массиве «Жеңиш» также будет временно прекращена подача питьевой воды.

Где и когда будут отключения можно посмотреть здесь.

Напомним, что с проблемами по водоснабжению необходимо обращаться в ПЭУ «Бишкекводоканал» по телефонам:

— Центральная диспетчерская служба ПЭУ «Бишкекводоканал»: (0312) 56-03-20;

— контакты для обращений по внутридомовым сетям: (0312) 54-42-45, (0312) 54-42-44;

— Управление «Горводопровод» принимает заявки по наружным сетям: (0312) 44-95-97, (0312) 44-96-45.

Фотофакты можно прислать также и на WhatsApp-номер «Бишкекводоканала» — (0770) 838-458.

Источник: elgezit.kg