Турция готова передать здание новой кыргызско-турецкой больницы на баланс мэрии Бишкека

Мэр Бишкека Азиз Суракматов встретился с Чрезвычайным и Полномочным Послом Турции в КР Женгизом Камиль Фыратом.
Мэр Бишкека Азиз Суракматов встретился с Чрезвычайным и Полномочным Послом Турции в КР Женгизом Камиль Фыратом. Об этом сообщили в столичном муниципалитете.
Градоначальник отметил, что мэрия всегда открыта для плодотворного сотрудничества. Азиз Суракматов и посол Турции договорились создать благоприятные условия для инвестиционных проектов и поставили план – увеличить прямые инвестиции до $20 миллионов за три года.
Стороны обсудили и вопросы реконструкции парка имени Ататюрка за счет грантовых средств ТР. В настоящее время эскизный проект парка, выполненный совместно со специалистами МП «Бишкекглавархитектура», «Бишкекзеленхоз» и грантодателем, находится на рассмотрении у турецкой стороны. Весной 2018 года мэрия Бишкека и союз муниципалитетов тюркского мира, напомним, подписали меморандум о сотрудничестве проведения реконструкции (восстановление) территории парка с предоставлением гранта в $500 тысяч. Участники встречи также обсудили возможность полного обновления всех аттракционов в парке на новые, безопасные с участием турецких компаний.
Посол Турции выразил заинтересованность в участии турецких компаний в предстоящем конкурсе по закупке в лизинг автобусов на природном газе.
Женгиз Камиль Фырат отметил, что его страна готова передать готовое здание новой больницы кыргызско-турецкой дружбы на баланс управления муниципального имущества столичного муниципалитета.
Источник:elgezit.kg
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