 Бишкекчане жалуются на отсутствие некоторых лекарств в аптеках 

В частности, в аптеках трудно найти новокаин
В Бишкеке закончились некоторые лекарства. Об этом Vesti.kg сообщил читатель.
По его словам, в выходные дни он не смог найти новокаин.
- Я обошел несколько городских аптек, где закончилось данное лекарство, – пояснил читатель. – Фармацевты рассказали, что уже давно нет завоза.
Кроме того, с аналогичной проблемой обратился другой читатель, который пожаловался, что не мог найти в столице амоксициллин.
В департаменте лекарственного обеспечения рассказали Vesti.kg, что на складах Бишкека нет проблем с нехваткой лекарств.
- Возможно, за выходные закончились в аптеках эти лекарства, – отметили в ведомстве. – Все препараты в городе есть в полном объеме.
Источник: VESTI.KG
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