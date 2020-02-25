Бишкекчане жалуются на отсутствие некоторых лекарств в аптеках

В частности, в аптеках трудно найти новокаин

В Бишкеке закончились некоторые лекарства. Об этом Vesti.kg сообщил читатель.

По его словам, в выходные дни он не смог найти новокаин.

- Я обошел несколько городских аптек, где закончилось данное лекарство, – пояснил читатель. – Фармацевты рассказали, что уже давно нет завоза.

Кроме того, с аналогичной проблемой обратился другой читатель, который пожаловался, что не мог найти в столице амоксициллин.

В департаменте лекарственного обеспечения рассказали Vesti.kg, что на складах Бишкека нет проблем с нехваткой лекарств.

- Возможно, за выходные закончились в аптеках эти лекарства, – отметили в ведомстве. – Все препараты в городе есть в полном объеме.



Источник: VESTI.KG