В КР предлагают сократить регистрацию юридических лиц с 3-х до 1 дня

На общественное обсуждение с 24 февраля выносится законопроект «О государственной регистрации юридических лиц, филиалов (представительств)».

На общественное обсуждение с 24 февраля выносится законопроект «О государственной регистрации юридических лиц, филиалов (представительств)». Инициатор - депутат Жогорку Кенеша М.Маматалиев.

По данным документа, согласно законодательству Государственная регистрация (перерегистрация) юридического лица, филиала (представительства) осуществляется в течение 3 рабочих дней со дня представления в регистрирующий орган необходимого перечня документов.

При принятии предлагаемой поправки срок государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей сократится с 3 до 1 рабочего дня, что позволит сократить расходы учредителей, связанных с регистрацией юридического лица, оптимизировать взаимодействие уполномоченных государственных органов, вовлеченных в процесс государственной регистрации (перерегистрации) юридических лиц и будет способствовать улучшению инвестиционного климата в Кыргызстане.

Следует отметить, что государственная регистрация юридических лиц в соседнем Казахстане осуществляется в течение одного часа, а в Узбекистане в течение 30 минут.

Уменьшение срока государственной регистрации также позволит улучшить позиции в международном рейтинге Всемирного банка Doing Business.

При составлении рейтинга оценивается сокращение количества процедур, которые необходимо провести, чтобы открыть бизнес, сроки оказания услуг, а также денежные затраты при государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей.

Таким образом, законопроектом предлагается внести поправку в статью 8 касающейся сроков регистрации. Так, в части 1 статьи 8 слова «3 рабочих дней» предлагается заменить словами «1 рабочего дня».

Данная норма снизит количество времени как заявителей при подаче заявки, так и сотрудников регистрирующего органа для принятия решения о регистрации. Необходимо отметить, что это позволит улучшить и инвестиционную привлекательность страны, снизит расходы государства и бизнеса при регистрации (перерегистрации).

Источник: Кабар