 Токон Мамытов встретился с представителями ЛОВЗ 

Он предложил выдать наиболее активным представителям Фонда «Келечек плюс» удостоверения советников и помощников омбудсмена на общественных началах
Сегодня, 24 февраля, омбудсмен принял представителей ОФ «Келечек плюс» и гражданского активиста по правам ЛОВЗ Любовь Шевченко.
В ходе встречи, прошедшей в доверительной обстановке, состоялся разговор о наиболее острых проблемах, с которыми людям с ограниченными возможностями здоровья приходится сталкиваться ежедневно, в том числе и в вопросах доступности для них общественного транспорта и городских объектов инфраструктуры, чаще всего не имеющих пандусов необходимых стандартов и поручней для поддержки.
Подводя итоги беседы, Токон Мамытов предложил ОФ «Келечек плюс» заключить с институтом Омбудсмена Меморандум о сотрудничестве, а также наделить ряд наиболее активных представителей Фонда правом защищать интересы ЛОВЗ, с выдачей им соответствующих удостоверений советников и помощников Акыйкатчы (Омбудсмена) на общественных началах.
– Аппарат омбудсмена готов и будет оказывать вам и всем людям с ОВЗ любую законную и необходимую помощь, можете быть в этом уверены и рассчитывать на нас, – подчеркнул Мамытов.
Со своей стороны, представители ОФ «Келечек плюс» выразили акыйкатчы благодарность за поддержку и понимание, а также сообщили, что в ближайшее время подготовят соответствующий текст предложенного Меморандума, обсудят его с омбудсменом и будут готовы к эффективному и плодотворному сотрудничеству в области защиты законных прав и интересов людей с ОВЗ.
Источник: VESTI.KG
1) Не допускайте в комментариях лексику, считающуюся ненормативной.
2) Не обсуждайте и не оскорбляйте личность автора статьи или авторов комментариев.
3) Не размещайте в поле комментария статьи других авторов или ссылки на них.
4) Комментируя статью, не отклоняйтесь от ее тематики и не размещайте в комментариях рекламную информацию.
5) Не допускайте в комментариях разжигания религиозной или межнациональной вражды, а так же сведений, заведомо не соответствующих действительности.
ПРИМЕЧАНИЯ: - Авторы публикаций не вступают в переписку с комментаторами и не обсуждают собственные с материалы. - Редакция не несет ответственности за содержание комментариев. АДМИНИСТРАЦИЯ САЙТА ПРЕДУПРЕЖДАЕТ - КОММЕНТАРИИ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ, СИСТЕМАТИЧЕСКИ ГРУБО НАРУШАЮЩИХ РЕКОМЕНДАЦИИ КОММЕНТИРОВАНИЯ СТАТЕЙ, БУДУТ УДАЛЯТЬСЯ НЕМЕДЛЕННО!