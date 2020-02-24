Токон Мамытов встретился с представителями ЛОВЗ

Он предложил выдать наиболее активным представителям Фонда «Келечек плюс» удостоверения советников и помощников омбудсмена на общественных началах

Сегодня, 24 февраля, омбудсмен принял представителей ОФ «Келечек плюс» и гражданского активиста по правам ЛОВЗ Любовь Шевченко.

В ходе встречи, прошедшей в доверительной обстановке, состоялся разговор о наиболее острых проблемах, с которыми людям с ограниченными возможностями здоровья приходится сталкиваться ежедневно, в том числе и в вопросах доступности для них общественного транспорта и городских объектов инфраструктуры, чаще всего не имеющих пандусов необходимых стандартов и поручней для поддержки.

Подводя итоги беседы, Токон Мамытов предложил ОФ «Келечек плюс» заключить с институтом Омбудсмена Меморандум о сотрудничестве, а также наделить ряд наиболее активных представителей Фонда правом защищать интересы ЛОВЗ, с выдачей им соответствующих удостоверений советников и помощников Акыйкатчы (Омбудсмена) на общественных началах.

– Аппарат омбудсмена готов и будет оказывать вам и всем людям с ОВЗ любую законную и необходимую помощь, можете быть в этом уверены и рассчитывать на нас, – подчеркнул Мамытов.

Со своей стороны, представители ОФ «Келечек плюс» выразили акыйкатчы благодарность за поддержку и понимание, а также сообщили, что в ближайшее время подготовят соответствующий текст предложенного Меморандума, обсудят его с омбудсменом и будут готовы к эффективному и плодотворному сотрудничеству в области защиты законных прав и интересов людей с ОВЗ.



Источник: VESTI.KG