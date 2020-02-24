Кылыч мырза, как будет по-кыргызски слово «примитивный»?

Вчера президент пришел в Жогорку Кенеш, участвовал в церемонии принесения присяги членами правительства.
Он выступил после принесения присяги. На выступление президента бывший посол в Малайзии Кылычбек Султан дал комментарий на относящемся к себе сайте. «В принципе само это мнение очень примитивно. В мире есть государства, не отвечающие перечисленным критериям, но по части развития стоящие на передовых местах. А в нашей стране, к сожалению, нет и развития, также теряются те сказанные признаки демократии», — затронул «глобальную» тему Кылыч мырза.
Хотелось бы обратиться к экс-послу: «Как будет по-кыргызски сказанное вами слово «примитивный»? Как Кылыч мырза сможет подобрать такие слова по-другому, а? У нас не хватает ума растолковать это слово. Выполнявший верстку газеты «верстальщик» Кылыч мырза созрел и сгодился проанализировать слова президента, эй! Если это не достижение, то что тогда?!
Источник: газета «De факто» №7 от 21.02.2020/стр.5
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