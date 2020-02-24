Как изменился Марипов в месте схватки денег и человечности?

Мы живем в эпоху, когда человеческие ценности не найдешь днем с огнем.
Перемены сильны. Говорят, руководитель Счетной палаты Улукбек Марипов уйдет с должности. Уйдет, так уйдет, кто же был вечным руководителем. К тому же, как говорится, если получает выговор. Хочется сказать, что нельзя сравнивать нового пришедшего Улукбека мырзу с сегодняшним Мариповым. Гнездилище денег, жирное доходное место изрядно изменило юнца. Сделало высокомерным, балованным, церемонным. Вместе с тем изменилась человечность, заставляя относиться к человеку избирательно. Вальяжно восседать в кабинете, решать не горящие вопросы, а удобные для кармана вопросы. Хочется сказать, оставался бы человеком. Не будет ведь пожизненно «пахнуть деньгами».
Источник: газета «De факто» №7 от 21.02.2020/стр.5
1) Не допускайте в комментариях лексику, считающуюся ненормативной.
2) Не обсуждайте и не оскорбляйте личность автора статьи или авторов комментариев.
3) Не размещайте в поле комментария статьи других авторов или ссылки на них.
4) Комментируя статью, не отклоняйтесь от ее тематики и не размещайте в комментариях рекламную информацию.
5) Не допускайте в комментариях разжигания религиозной или межнациональной вражды, а так же сведений, заведомо не соответствующих действительности.
ПРИМЕЧАНИЯ: - Авторы публикаций не вступают в переписку с комментаторами и не обсуждают собственные с материалы. - Редакция не несет ответственности за содержание комментариев. АДМИНИСТРАЦИЯ САЙТА ПРЕДУПРЕЖДАЕТ - КОММЕНТАРИИ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ, СИСТЕМАТИЧЕСКИ ГРУБО НАРУШАЮЩИХ РЕКОМЕНДАЦИИ КОММЕНТИРОВАНИЯ СТАТЕЙ, БУДУТ УДАЛЯТЬСЯ НЕМЕДЛЕННО!