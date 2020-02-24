Как изменился Марипов в месте схватки денег и человечности?

Мы живем в эпоху, когда человеческие ценности не найдешь днем с огнем.

Перемены сильны. Говорят, руководитель Счетной палаты Улукбек Марипов уйдет с должности. Уйдет, так уйдет, кто же был вечным руководителем. К тому же, как говорится, если получает выговор. Хочется сказать, что нельзя сравнивать нового пришедшего Улукбека мырзу с сегодняшним Мариповым. Гнездилище денег, жирное доходное место изрядно изменило юнца. Сделало высокомерным, балованным, церемонным. Вместе с тем изменилась человечность, заставляя относиться к человеку избирательно. Вальяжно восседать в кабинете, решать не горящие вопросы, а удобные для кармана вопросы. Хочется сказать, оставался бы человеком. Не будет ведь пожизненно «пахнуть деньгами».

Источник: газета «De факто» №7 от 21.02.2020/стр.5