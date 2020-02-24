В ряде районов столицы 25 и 27 февраля не будет воды. Проверьте свой адрес в списке на отключение

В Бишкеке в связи с проведением ремонтно-профилактических работ на водозаборе «Жеңиш» и на городских водопроводных сетях 25 февраля с 10:00 до 15:00 в жилом массиве «Жеңиш» будет временно прекращена подача питьевой воды.

Об этом сообщают в столичном муниципалитете.

27 февраля будет профилактический ремонт и на водозаборах «Калыс-Ордо», «Мурас-Ордо». По этой причине в этот день с 9:00 до 16:00 временно не будет воды в жилых массивах «Мурас-Ордо», «Калыс Ордо», в том числе:

— Школа №86;

— Начальная школа №86;

— Группа семейных врачей в микрорайоне «Калыс-Ордо»;

— Группа семейных врачей в «Мурас-Ордо»;

— Частный детский садик «Бактылуу Балалык» по улице Калыс Ордо, 106, 27.

Как отмечается, школы и детский сад, где будет прекращена подача питьевой воды, в этот день работать не будут. Вышеуказанные медицинские центры будут принимать горожан в штатном режиме, на экстренные случаи подготовлены запасы воды.

Источник: elgezit.kg