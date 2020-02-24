(Видео) В Тюпском районе родился двухголовый теленок

В селе Курмонту Тюпского района Иссык-Кульской области обнаружили двухголового теленка.

Об этом сообщает издание Turmush.

По словам ветеринарного врача Нургазы Кудайбергена уулу, теленок родился путем кесарева сечения. Однако его пришлось зарезать, поскольку он бы не выжил.

«Мне позвонил житель села Курмонту Ырыскелди Орозбаев и сообщил, что его корова не может разродиться. По приезду я увидел, что корова мучается. При ручном исследовании обнаружил, что у теленка две головы. Позвал своего помощника Элемана Дайырбекова. Мы вдвоем сделали операцию (кесарево сечение) и вытащили теленка. Корове мы сделали укол с необходимыми лекарствами, почистили и зашили. Одна голова теленка не двигалась, и мы поняли, что он все равно погибнет, поэтому зарезали. 23 февраля осмотрел корову. Она уже стала ходить, ест корм», - рассказал врач.

Источник: vesti.kg