На ВИК-2020 в кок-бору будут играть без тай-казана

По мнению главного секретаря Федерации кок-бору, данное решение неправильное
Турнир по кок-бору на Всемирных играх кочевников 2020 года в Турции пройдет без тай-казана. Об этом сообщает ИА Super.kg.
Соответствующее решение было принято на заседании третьего Международного форума этноспорта, который прошел в Турции.
По словам главного секретаря Федерации кок-бору Кубатбека Аскарбекова, это неправильное решение.
«По моему мнению, приняли неправильное решение. Изменили все правила. Если их не устраивают правила, они могут выйти из Международной федерации кок-бору», – сказал он.
В этом году Всемирные игры кочевников пройдут в Турции.
Ранее Госагентство по спорту сообщало, что кок-бору на ВИК-2020 будет проходить по правилам Федерации кок-бору Кыргызстана (с тай-казаном).
Источник: VESTI.KG
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