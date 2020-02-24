На ВИК-2020 в кок-бору будут играть без тай-казана

По мнению главного секретаря Федерации кок-бору, данное решение неправильное

Турнир по кок-бору на Всемирных играх кочевников 2020 года в Турции пройдет без тай-казана. Об этом сообщает ИА Super.kg. ​

Соответствующее решение было принято на заседании третьего Международного форума этноспорта, который прошел в Турции.

По словам главного секретаря Федерации кок-бору Кубатбека Аскарбекова, это неправильное решение.

«По моему мнению, приняли неправильное решение. Изменили все правила. Если их не устраивают правила, они могут выйти из Международной федерации кок-бору», – сказал он.​

В этом году Всемирные игры кочевников пройдут в Турции.​

Ранее Госагентство по спорту сообщало, что кок-бору на ВИК-2020 будет проходить по правилам Федерации кок-бору Кыргызстана (с тай-казаном).

Источник: VESTI.KG