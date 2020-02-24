Аманбол Бабакулов, гражданский активист: «Жители Ат-Баши проявили принципиальность»

17 февраля местные жители вновь вышли на мирный митинг в селе Ат-Баши.

17 февраля местные жители вновь вышли на мирный митинг в селе Ат-Баши. Они говорили: «Пускай строят другие, мы не против. Но китайцев мы не пустим». На мирном митинге даже не позволили выступить акиму района. Мы побеседовали с уроженцем Таласа, гражданским активистом Аманкулом Бабакуловым, который побывал на месте событий, лично наблюдал за митингом.

— Аманбол, ты своими глазами наблюдал за мирным митингом в селе Ат-Баши. Начнем с этого…

— Жители Ат-Баши настроены против того, чтобы логистический центр строил Китай. Почти все выступающие говорили: «Если этот центр отстроят местные инвесторы – Аскар Салымбеков или алкомагнат Шаршенбек Абдыкеримов, мы не против. Не доверим это дело Китаю, нужно соблюдать дистанцию. Будем жить без них».

— Кто присутствовал из представителей власти? Не помешали ли ходу митинга правоохранительные органы?

— Прибыл аким Ат-Башинского района. Народ не дал ему выступить. Что касается правоохранительных органов, то было около 10 человек в форме. Они отобрали микрофон, который использовался для выступления.

— Какое решение было в итоге принято?

— Народ принял резолюцию, выдвинув ряд требований власти.

1. Отменить постановление о выделении 200 гектаров земли в СЭЗ «Нарын» в Ак-Талинской сельской управе Ат-Башинского района;

2. Признать недействительным соглашение между СЭЗ «Нарын» и компанией «Нур-Строй»;

3. Планы по реализации таких проектов в Ат-Баши, в том числе по разработке полезных ископаемых, должны согласовываться на народном собрании;

4. Вынести строгий выговор главе Ак-Талинской сельской управы Канатбеку Стамакунову, который не учел мнение народа;

5. Правоохранительные органы не должны притеснять людей, которые выступили в ходе народного собрания.

В случае невыполнения этих требований жители Ат-Баши пообещали выйти на повторный митинг 25 февраля.

— Сколько человек собралось?

— По правде говоря, собралось около 3 тысяч человек, несмотря на лютые холода. В жителях Ат-Баши мне понравилась их принципиальность. Премьер-министр же говорил, что собрались 20-30 человек и выступают против. А эти люди доказали, что против проекта настроены жители Ат-Баши, да и Нарына в целом, а не 20-30 человек. Прибыли и всадники, выглядели они грозно.

— Был ли народ проинформирован о планах по строительству логистического центра? Или попусту запаниковал, услышав о Китае?

— Народ не снабжен информацией. Разъяснительные работы не проводились. Что будет построено, о каких заводах идет речь – ничего про это не знают. Краем уха слышали, что появятся 15 тысяч рабочих мест. Но не знают, где будут трудиться 15 тысяч человек, да и что собой представляет логистический центр. У них одно требование – не подпускать Китай слишком близко, как-нибудь обойтись без них.

Источник: газета «Азия news» №7 от 20.02.2020 / стр. 5