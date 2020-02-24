Оставшиеся сиротами дети, погибшие при исполнении служебных обязанностей милиционеры...

Баракелде - В канун празднования Дня защитника Отечества премьер-министр Мухаммедкалый Абылгазиев посетил семьи милиционеров, погибших при исполнении служебных обязанностей.

Баракелде - В канун празднования Дня защитника Отечества премьер-министр Мухаммедкалый Абылгазиев посетил семьи милиционеров, погибших при исполнении служебных обязанностей. Об этом сообщила пресс-служба правительства.

Глава правительства посетил семью Исмаилова Толобека, старшего инспектора отдела профессиональной подготовки Специального отряда быстрого реагирования Министерства внутренних дел КР, капитана милиции. Толобек Исмаилов погиб во время специальной операции по поимке беглых заключенных колонии-поселения № 47 Государственной службы исполнения наказания в октябре 2015 года. Сейчас супруга Аида Ындысбекова воспитывает троих детей одна.

«Прошло уже больше четырех лет, но мы все еще помним героизм Толобека. Мы потеряли настоящего патриота нашей страны, отдавшего свою жизнь за страну. Мы скорбим по погибшему, скорбит вся страна. Отрадно, что после него остались его дети, которые продолжат его род. И будут рассказывать своим детям и внукам о его героизме», — сказал Абылгазиев.

В свою очередь супруга Аида Ындысбекова поблагодарила главу правительства за оказанное внимание.

«Спасибо, что вы не забываете о Толобеке и пришли навестить нас в канун такого важного праздника для нашей семьи. Правительство в лице Министерства внутренних дел оказывает поддержку нашей семье. Дети сегодня учатся в самых лучших образовательных учреждениях. Надеюсь, из них тоже вырастут такие же патриоты, как и их отец», — сказала вдова Толобека Исмаилова.

Далее глава правительства побывал в доме Бакая Сыдыгалиева, погибшего в ноябре 2014 года во время исполнения служебных обязанностей по поимке беглого заключенного, сбежавшего из колонии-поселения № 32 Государственной службы исполнения наказания. Мухаммедкалый Абылгазиев пообщался с отцом погибшего, который стал опекуном двух его сыновей. Дети стали круглыми сиротами два года назад, когда из-за несчастного случая скончалась супруга Бакая Сыдыгалиева Айнагуль Эгембердиева. Премьер-министр выразил членам семьи слова сочувствия и поддержки.

«Мы всегда будем помнить тех ребят, которые погибли при исполнении служебного долга. Бакай погиб совсем молодым, в 28 лет. Но его имя, как и тех, кто ценой своей жизни защищал закон, навечно будут вписаны в историю страны. Сегодня одной из ключевых задач перед нами — оказание необходимой поддержки членам семей погибших», — подчеркнул Мухаммедкалый Абылгазиев.

Премьер-министр подчеркнул, что государство не оставит их без должного внимания и заботы. Также им была оказана материальная помощь.

Источник: Баракелде