Обзор кыргызского криминального мира

Белый дом и Алай боятся Алмамбета

Наверное, мало тех, кто не знает одного из двух-Алмамбета Анапияева, «криминала № 1» в кыргызском преступном мире, правой руки «вора в законе» Камчы Кольбаева; он же наполовину руководит всем югом. Алмамбет так достал нынешнюю власть, что уже снится ей.

Ему 38 лет, он родился в селе Жекенди на Алайской земле, а сейчас пребывает в Дубаях. Хотя Алмамбет Анапияев известен обществу как Президент международной федерации «Алыш - бел боо» и как крупный меценат, поддерживающий борцов на международной арене, у него имеется не меньшая известность в преступном мире.

Богатырь Алмамбет был самым доверенным джигитом покойного экс-депутата Баямана Эркинбаева, придавая последнему грозную значимость. После того, как расстреляли Баямана, около 500 спортсменов джигитов перешли в ведение Алмамбета, они тренировались в спортзалах «Алыша» в Бишкеке и Оше, помимо этого занимались рэкетом, грабежами-разбоями. Однако, Алмамбет впервые попался на крючок сотрудников правоохранительных органов в 2003 году в Кадамжае, при задержании при нем были найдены пистолет и граната.

Кадамжайский районный суд приговорил Алмамбета Анапияева за незаконное ношение оружия на 3 года лишения свободы с испытательным сроком. После этого оперы еще дважды задерживали южного «кримкороля». Скажем, сотрудники Главного управления уголовного розыска 27 апреля 2007 года на окраине Бишкека остановили автомашину «Мерседес 500», при проверке в ней оказались Алмамбет и Мирлан Баяков. При себе у двух «братков» имелся пистолет Стечкина со стертыми номерами с 17 «патронами». Но на них двоих уголовное дело не было возбуждено.

Осенью того же года, а точнее, 28 ноября оперы ГУБОПа возле одного из домов по улице Байтик Баатыра задержали две автомашины В 55 – 70 L Тойота- Лэнд-Крузер и В 55-70 L Мерседес 320. В двух машинах находились 7 членов ОПГ, которых арестовали. Среди арестованных был и Алмамбет Анапияев, при котором найден пистолет марки «Люгер» с 15 «патронами». А С.Борбуев, М.Баяков и И.Курышев носили при себе травматические пистолеты «Байкал».

Двое из троих оставшихся – И.Аттокуров и Э.Мурзахмедов были телохранителями Анапияева. В связи с нахождением у задержанных незаконного оружия и наркотиков, были возбуждены уголовные дела.

К сожалению, наши падкие на деньги судьи их освободили. Один из арестованных-Сыдык Борбуев является мастером спорта по дзюдо, известный боец панкратиона. Известно, что на Евразийском чемпионате по панкратиону в Бишкеке в 2007 году Сыдык Борбуев в финале дрался с Жанатом Садабаевым, но проиграл ему.

МВД объявило в розыск 12 бандитов

1.Возглавляет список из 12 головорезов Кожалиев Чынарбек Темирбекович, 27 августа 1974 года рождения, житель села Уч-Терек Токтогульского района. Чынарбек был активным членом группы «отца криминала» Рысбека Акматбаева, некогда являлся одним из доверенных водителей Рысбека. Кожалиев с Рысбеком Акматбаевым входили в группу из 9 человек, обвиненных в убийстве полковника Чыныбека Алиева. В 2006 году Первомайский районный суд оправдал этих 9 человек. С тех пор о Чынарбеке ничего не слышно.

2.Жуманазаров Каныбек Сатымкулович, житель Манасского района. 33-летний Каныбек является знаменитым олимпийским вице-чемпионом, сын Сатымкула Жуманазрова (ходьба). Правоохранительными органами Каныбек был объявлен в розыск по обвинению в совершении покушения на «вора в законе» Камчы Кольбаева на пересечении улиц Чуй-Алмаатинская в 2008 году.

Тогда машину Камчы обстреляли четверо в камуфляжной форме- покойный З.Жумабаев, Д.Шералиев, У.Кожоев и К.Жуманазаров (все – члены Акматбаевой ОПГ), но с бронированной машиной «вора в законе» ничего не случилось. Последняя встреча Каныбека с операми произошла 2 года назад летом. Во дворце спорта имени Кожомкула в том году проводили мероприятия памяти олимпийского чемпиона Сатымкула Жуманазарова, куда прибыл и Каныбек. Следом за ним прибежали оперы и вручили ему в руки какую-то бумагу. С тех пор следы Каныбека затерялись.

3. Юсупов Юсуп Хайтахунович, 8 октября 1979 года рождения, бишкекчанин. Некогда Юсуп был одним из доверенных телохранителей Рысбека Акматбаева. Криминальный мир дал ему кличку «Детина» за здоровое телосложение. Криминалитет, подконтрольный Рысбеку, в 2006 году обвинил в убийстве Тынычбека (Акматбаева) тогдашнего премьер-министра, бывшего сокамерника «вора» Азиза Батукаева – Феликса Кулова, с чем и вышел протестовать на площадь.

При внимательном вглядывании в фотографии и видео участников тогдашнего митинга вы увидите вооруженного до зубов, в бронежилете Юсупа, будто приклеенного к Рысбеку. Конечно, правоохранительные органы не могли объявить его в розыск по обвинению: «ты был телохранителем Рысбека». Юсуп Юсупов находится в розыске по обвинению в убийстве 24 мая 2007 года Н.Миялетдинова по статье 97 УК КР.

5-6. (4-го пункта в газете нет- примеч.gezitter.org). Пятый из объявленных МВД в розыск - Алмамбет Анапияев; шестой – Сыдык Борбуев. Биографии их обоих мы описали выше.

7. Седьмым по списку стоит криминальный элемент – Касенов Адилет Жакыпович, 28 лет. Адилет – активный член «кольбаевской» ОПГ, прославился в 2007 году как «криминальный губернатор» Иссык-Кульской области. 14 февраля 2007 года сын Аликбека Джекшенкулова – Беккул в одном из Бишкекских дискоклубов сцепился с неизвестными. Служба безопасности дискоклуба выгнала драчунов на улицу, дескать, устраивайте свои разборки на улице. Там Беккул «сотоварищи» получают «на орехи» от противоположной стороны и убегают. Разобиженный Беккул зовет на помощь близкого родственника жены (брата по отцовской линии) Адилета Касенова. Адилет аке прибегает и расстреливает двух в расцвете лет обидчиков своего зятя и уходит восвояси. Те двое, видно, родились в рубашке, несмотря на ранения, выжили. Не прошло и года, как за Адилетом Касеновым пришли сотрудники милиции с целью арестовать, но он, отстреливаясь, убежал. С тех пор от него тоже ни слуху, ни духу.

8. Восьмым по списку стоит известный в преступном мире под кличкой «Протез» - Шаршенов Азамат Абдыбекович. Он – выпускник республиканской школы олимпийского резерва, мастер спорта. Одно время он водил дружбу с каракольцем Алтынбеком Т., известным в криминальном мире под кличкой «Джин». Позже их дороги разошлись: «Джин» вошел в молодежное крыло акматбаевой ОПГ, а «Протез» вошел в кольбаевскую ОПГ.

Кстати, Азамат получил кличку «Протез» за две золотые коронки на передних зубах. Азамат был арестован 9 февраля в момент получения от бишкекского предпринимателя 5 тысяч долларов для «общака», и был закрыт в СИЗО. Говорится, что он находится в хороших отношениях с бишкекским «смотрящим» по кличке «Алтуха» (Алтынбеком Ибраимовым- авт.). Когда 3 года тому назад произошла разборка между ребятами из республиканской школы олимпийского резерва и уйгурами, то стали отдавать должное «Протезу» и «Алтухе» за оказанную поддержку, что они не позволили унизить кыргызскую сторону.

9. Девятый по списку Жумагулов Чынгыз Адашканович является активным членом кольбаевской ОПГ. На этого молодца тоже неоднократно возбуждали уголовные дела. Так, 19 мая 2007 года Чынгыза Жумагулова и его друга Эльнура Шайдылдаева арестовали сотрудники Бишкекского УВД за незаконное хранение оружия и наркотиков, а также за хулиганство, и посадили в СИЗО. Однако, спустя неделю после их ареста Октябрьский райсуд освободил Чынгыза Жумагулова без участия следователя, мотивируя тем, что он ранее не совершал преступления, предъявленные обвинения необоснованны. Естественно, потом следователи Бишкекского УВД показали в суде, что на Ч.Жумагулова ранее дважды возбуждались уголовные дела за избиения и грабеж, на что «гуманный» райсудья развел руками « да-а, а я не знал об этом»!

10 – 11. По расследованиям МВД, занимающие 10-е место Бахтияр Рахимов и 11-ое место Замир Камбаралиев являются Джалал-Абадскими «громилами». Их в розыск объявило Базар-Коргонское РОВД.

12. Последним по списку значится Рахимов Шерали Мужаббатович, 36 летний гражданин Таджикистана, его в розыск объявило Кара-Суйское РОВД по статье «убийство».

P.S. Вчера президент Роза Отунбаева во время рабочей поездки в Нарын известила горцев об объявлении в розыск «криминала № 1» Камчы Кольбаева.