Кыргызстанцы в 2020 году могут участвовать в лотерее грин-карт, — посольство США

Кыргызстанцы имеют право на участие в очередной грин-карт лотерее, которая пройдет осенью 2020 года.
Кыргызстанцы имеют право на участие в очередной грин-карт лотерее, которая пройдет осенью 2020 года. Для этого необходимо следовать стандартным требованиям участия в розыгрыше грин-карт. Об этом сообщило посольство США в КР на своей странице в Facebook.
При этом диппредставительство не уточнило, дает ли выигрыш в лотерее право выезда в США. Некоторые комментаторы предположили, что визовые ограничения США могут быть временными, а грин-карта выдается спустя два года после участия.
31 января Белый дом ввел ограничения на иммиграционные визы и грин-карты, тем самым приостановив въезд кыргызских иммигрантов в США. Отмечается, что Соединенные Штаты обеспокоены по поводу «репутации кыргызских паспортов, а также процессом их выдачи». По словам посла США в Кыргызстане Дональда Лу, это не означает полного запрета на выдачу виз, их продолжат выдавать туристам, бизнесменам, рабочим и студентам.
В МИД Кыргызстана заявили, что «сожалеют о принятом администрацией США решении и полагают, что тем самым кыргызско-амриканским отношениям нанесен чувствительный урон».
Ранее в ГРС сообщали, что граждане Кыргызстана будут обеспечиваться биометрическими общегражданскими паспортами с 2021 года.
«Очередной лотерейный период стартует в октябре или ноябре 2020 года», — уточнили в Посольстве США в КР.
Источник: elgezit.kg
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