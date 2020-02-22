Власти Таласской области рассказали о миллионных поступлениях в бюджет от перевозки товаров через КПП «Чон-Капка автодорожный»

В городе Талас 21 февраля прошла встреча руководства полномочного представительства правительства с депутатами местных кенешей, сообщает корреспондент Turmush.
Встреча прошла в областном театре имени К.Медетбекова. Полпред правительства Марат Мураталиев рассказал о социально-экономическом развитии региона, а также роли депутатов айыльных кенешей в реализации инициатив.
По словам полпреда, если в 2017 года от перемещения товаров через контрольно-пропускной пункт «Чон-Капка автодорожный» в виде дополнительных налогов поступило 11 млн сомов, в 2018 году этот показатель составил 41 млн сомов, что на 30 млн сомов больше.
В 2019 году в бюджет поступило 133,9 млн сомов. Таких сборов, как говорит Мураталиев, удалось добиться благодаря борьбе с контрабандой и коррупционными проявлениями при перевозке товаров через границу.
По итогам встречи ряд депутатов местных кенешей были награждены Почетными грамотами и Благодарственными письмами полпредства и государственной районной администрации за вклад в развитие региона.
Источник: turmush.kg
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