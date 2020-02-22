Купцы, живущие по логике «проеденных нами денег хватит на все»

10 дней назад заместитель министра транспорта и дорог Кыргызской Республики Женишбек Ногойбаев был задержан на месте передачи взятки в размере 10 тысяч долларов.

10 дней назад заместитель министра транспорта и дорог Кыргызской Республики Женишбек Ногойбаев был задержан на месте передачи взятки в размере 10 тысяч долларов. Не только сам задержан, а с главой отдела Анарбеком Бекмуратовым. В прошлом году наша газета писала о неправильном ведении работы Бекмуратовым. Устанавливаются те последние коррупционные дела.

Нам хочется рассмотреть не их задержание, а с другой позиции. Интересно, мы во главе с президентом не можем поставить заслон коррупции, а тут она усиливается. И вообще, представляется невозможным обрубание корней этой коррупции. Во многих случаях задерживаются при получении взятки, а упомянутый нами заместитель министра задерживается при передаче взятки. В отчаянии дает взятку перед вываливанием грязных дел, правильно? У них нет понимания «нас задержат, не будем запускать руки в народное благосостояние», эй! Они стали жить с понятием, что наших проеденных денег свободно хватит на жизнь, на содержание семей, даже если нас задержат, то хватит, чтоб откупиться от судей. Мы должны добиться такого уровня, чтоб такие не могли ходить среди народа. Нет дороги коррупции!

Источник: газета «De факто» №7 от 21.02.2020/стр.3