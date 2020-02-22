Где мы найдем огромную зарплату для получения жилья в ипотеку?

У нас есть Государственная ипотечная компания (ГИК), руководимая госпожой Эльмирой Абжапаровой.

Основная цель – обеспечение жильем наших граждан, не имеющих жилья. Но никому не известно: как, на какой основе, по какому плану она работает. Идущая с целью получения жилья наша молодежь выражает недовольство. Скажем подробней, оказывается, сразу же у граждан, пришедших для получения жилья в ГИК, спрашивают: «Сколько человек в вашей семье работает, сколько зарплаты получаете?». Как только те называют размер зарплаты, им дают грубый ответ и дают от ворот поворот: «Оказывается, ваших зарплат не хватит на получение жилья по ипотеке». Интересно, сейчас всем известно положение государства, нет таких больших зарплат у бюджетников, как требует ГИК. Почему бы им не найти другой путь, хотя бы отвечать тепло и мягко? Кому нужна такая компания, не создающая народу условий, проедающая за счет государства огромную зарплату?

Источник: газета «De факто» №7 от 21.02.2020/стр.5