США передаст Кыргызстану гумпомощь в борьбе с коронавирусом

США окажет техническое содействие Кыргызстану в рамках сотрудничества по недопущению распространения коронавируса.

США окажет техническое содействие Кыргызстану в рамках сотрудничества по недопущению распространения коронавируса. Об этом сообщает МИД КР.

Защитные средства, передаваемые американской стороной Кыргызстану включают операционные маски, специальные маски “N95”, экзаменационные перчатки, защитные халаты и очки, а также средства дезинфекции.

Во внешнеполитическом ведомстве отметили, что стороны поддерживают постоянный контакт для обсуждения других путей сотрудничества по недопущению распространения коронавируса.

Источник: ru.reporter.kg