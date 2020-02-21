США передаст Кыргызстану гумпомощь в борьбе с коронавирусом

США окажет техническое содействие Кыргызстану в рамках сотрудничества по недопущению распространения коронавируса.
США окажет техническое содействие Кыргызстану в рамках сотрудничества по недопущению распространения коронавируса. Об этом сообщает МИД КР.
Защитные средства, передаваемые американской стороной Кыргызстану включают операционные маски, специальные маски “N95”, экзаменационные перчатки, защитные халаты и очки, а также средства дезинфекции.
Во внешнеполитическом ведомстве отметили, что стороны поддерживают постоянный контакт для обсуждения других путей сотрудничества по недопущению распространения коронавируса.
Источник: ru.reporter.kg
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