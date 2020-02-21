Кто проверит «Сапат», чье качество-сапат снизилось, а оплата повысилась?

Сеть школ под названием «Себат», с 2017 года сменившиеся на «Сапат», ведет свою деятельность в Кыргызстане с 1992 года.

Сеть школ под названием «Себат», с 2017 года сменившиеся на «Сапат», ведет свою деятельность в Кыргызстане с 1992 года. Сапатовцы кричат, что по части качества образования превратились в фаворитов. Первоначально эти школы открылись с условием: улучшим образовательную сферу в стране, повысим образовательный уровень учеников, обучим и воспитаем детей неимущих бедняков.

Практически в течение 30 лет сапатовцы через тестирование отбирают способных ребят, некоторых обучают в своей школе-общежитии. Предоставляя образования ребятам, они убивают в них имеющиеся чувства к родителям, братьям-сестрам, родине и воспитывают молодое поколение иноверцами, эгоистами. За 30-летний период себатовцы выпустили из своего гнезда более 20 тысяч учеников.

Вначале эти учебные заведения принимали учеников бесплатно, а сегодня оплата за обучение в этих школах достигла такого уровня, что не только беднякам, но и середнякам в голову не придет.

Всего в мире у «Себата» имеется 191 школа. Из них в Кыргызстане ведут работу 17 лицеев, 11 начальных школ, 1 университет, а также международные школы. Годовая оплата за обучение с учеников взимается в размере от 3 тысяч долларов до 7 тысяч долларов. Вообще нет информации о том, чьи карманы пополняют сыплющиеся как солома денежные средства, какую пользу приносят Кыргызстану владельцы тех карманов. Не только это, вот эти себатовцы с помощью своих людей в Жогорку Кенеше добились отмены налогов с частных школ. Сейчас частные образовательные учреждения в Кыргызстане ведут работу, не платя ни копейки налога государству.

Также учительский состав, работающий в этих школах, набран из представителей различных национальностей. Среди них трудятся и учителя, приехавшие из дальних стран. По некоторым данным, говорится, будто они – прошедшие обучение представители специальной службы. В таком случае не может не возникнуть вопрос: Не выполняют ли они шпионскую обязанность в интересах другой страны, трудясь в «Себате»? Благодаря «гуманности» кыргызской власти эти учителя обеспечены специальными дипломатическими паспортами. Невозможно в любое время проверить обладателей паспортов, дающих право въезжать и выезжать из Кыргызстана в желательное им время.

Турецкая власть перевела указанные школы в фонд «Маариф, созданный турецким правительством, обещая продолжать предоставление образования. Но во время прежней власти это предложение было резко отвергнуто, сменилось только название «Себат» на «Сапат», а политика осталась прежней.

Никто не даст гарантии тому, что может произоизойти завтра, если государство не возьмет под тщательный контроль, не попробует взвесить их политику, точно определить цели этих учебных заведений, которые сразу же посадили криво в седло молодое поколение – хозяев будущего, призывая к проведению политики «завладения».

Источник: газета «Жаны ордо» №3 от 21.02.2020/стр.2