В некоторых районах Бишкека и Оша 24-28 февраля не будет газа

В некоторых районах городов Бишкека и Оша 24-28 февраля не будет природного газа.
В некоторых районах городов Бишкека и Оша 24-28 февраля не будет природного газа. Об этом сообщает служба по связям с общественностью и СМИ ОсОО «Газпром Кыргызстан».
По ее данным, в связи с проведением аварийно-восстановительных работ будет прекращена подача голубого топлива в следующих районах:
— с 24 по 28 февраля в районе Бишкека, ограниченном отрезками улиц Байтик баатыра, Л.Толстого, Элебаева, Кулатова; Байтик Баатыра, Кулатова, Жукеева-Пудовкина, Горького; ОсОО «Автомаш Радиатор»; ОсОО «Алькони» Матросова, 1а; ОсОО «Санкейп» Матросова 1в; ОсОО «Байтур» улица Жукеева-Пудовкина, 41;
— 25 февраля в Оше по улицам Ленина, Алиева, Лермонтова, Мичурина;
Как отмечается, ремонтные работы проводятся с целью обеспечить безопасность потребителей и безаварийную работу оборудования.
Источник: elgezit.kg
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