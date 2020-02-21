В некоторых районах Бишкека и Оша 24-28 февраля не будет газа

В некоторых районах городов Бишкека и Оша 24-28 февраля не будет природного газа.

В некоторых районах городов Бишкека и Оша 24-28 февраля не будет природного газа. Об этом сообщает служба по связям с общественностью и СМИ ОсОО «Газпром Кыргызстан».

По ее данным, в связи с проведением аварийно-восстановительных работ будет прекращена подача голубого топлива в следующих районах:

— с 24 по 28 февраля в районе Бишкека, ограниченном отрезками улиц Байтик баатыра, Л.Толстого, Элебаева, Кулатова; Байтик Баатыра, Кулатова, Жукеева-Пудовкина, Горького; ОсОО «Автомаш Радиатор»; ОсОО «Алькони» Матросова, 1а; ОсОО «Санкейп» Матросова 1в; ОсОО «Байтур» улица Жукеева-Пудовкина, 41;

— 25 февраля в Оше по улицам Ленина, Алиева, Лермонтова, Мичурина;

Как отмечается, ремонтные работы проводятся с целью обеспечить безопасность потребителей и безаварийную работу оборудования.



Источник: elgezit.kg