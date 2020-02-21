Депутат Момбеков: Атамбаев чуть не упал, когда мы навещали его 7 февраля

У Алмазбека Атамбаева уже месяц низкое давление.

У Алмазбека Атамбаева уже месяц низкое давление. Об этом представителям СМИ 21 февраля сказал депутат Рыскелди Момбеков.

Возле здания ГКНБ собрались сторонники Атамбаева. Также прибыли депутаты Жогорку Кенеша.

— Я две недели назад побывал у него. Уже тогда у него было низкое давление. Это было 7 февраля. Мы около часа разговаривали. Когда прощались, он встал и пошатнулся и чуть не упал. Он не говорил, что болеет, но это было видно, — заявил Момбеков.

Источник: elgezit.kg