Депутат Момбеков: Атамбаев чуть не упал, когда мы навещали его 7 февраля

У Алмазбека Атамбаева уже месяц низкое давление.
У Алмазбека Атамбаева уже месяц низкое давление. Об этом представителям СМИ 21 февраля сказал депутат Рыскелди Момбеков.
Возле здания ГКНБ собрались сторонники Атамбаева. Также прибыли депутаты Жогорку Кенеша.
— Я две недели назад побывал у него. Уже тогда у него было низкое давление. Это было 7 февраля. Мы около часа разговаривали. Когда прощались, он встал и пошатнулся и чуть не упал. Он не говорил, что болеет, но это было видно, — заявил Момбеков.
Источник: elgezit.kg
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