(Видео) Митинг сторонников А.Атамбаева возле ГКНБ

Сторонники Алмазбека Атамбаева собрались у здания ГКНБ.

Сторонники Алмазбека Атамбаева собрались у здания ГКНБ. Как сообщила депутат Асель Кодуранова, группа депутатов приехала на запланированную встречу с бывшим президентом. В их числе Анвар Артыков, Рыскелди Момбеков, Мадаминов.

Кроме этого, около 30 человек пришли к зданию ГКНБ, в связи с новостями о состоянии здоровья А.Атамбаева

Источник: Акипресс