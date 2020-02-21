Омбудсмен, защищающий бизнес

18 февраля президент Сооронбай Жээнбеков принял бизнес-омбудсмена КР Робина Орд-Смита.

18 февраля президент Сооронбай Жээнбеков принял бизнес-омбудсмена КР Робина Орд-Смита. Глава государства подчеркнул, что одной из главных проблем, озвученных предпринимателями является отсутствие взаимопонимания и эффективной координации между предпринимательской средой, а также фискальными и правоохранительными структурами, в связи с чем бизнес-круги указывают на ухудшение бизнес-климата и отток инвестиций из страны.

Президент выразил уверенность в том, что опыт Робина Орд-Смита позволит наладить эффективные механизмы защиты бизнеса и инвестиций, усовершенствовать законодательную базу и устранить имеющиеся барьеры для того, чтобы государственные органы и предприниматели стали действенными партнерами.

Робин Орд-Смит отметил, что поддержка высшего руководства страны крайне важна в его работе. «То, что иностранный гражданин возглавил институт бизнес-омбудсмена Кыргызстана, является показателем открытости страны для внешних инвестиций», — сказал он.

Источник: газета «Кыргыз Туусу» №13 от 21.02.2020 / стр. 2