Мэрия закупит 350 автобусов за 50 млн долларов. Но пробок в городе меньше не станет. Потому что…

Мэрия Бишкека намерена закупить за 50 млн долларов 350 автобусов, ездящих на газе или электроэнергии.

Мэрия Бишкека намерена закупить за 50 млн долларов 350 автобусов, ездящих на газе или электроэнергии. Мэр Азиз Суракматов встретился с делегацией Азиатского банка развития, обсудил вопрос приобретения автобусов за счет гранта и кредита.

Представитель упомянутого банка Стивен Льюис-Воркман отметил, что такими темпами средства могут быть выделены к концу года. Мэрия планирует запустить автобусы по временно закрытым маршрутам и в районы, куда не ходит муниципальных транспорт.

Новые автобусы позволят разгрузить центр города от микроавтобусов, особенно квадрат: проспект Чуй – улица Ибраимова, улица Боконбаева – бульвар Молодой Гвардии. Рассматривается вопрос приобретения автобусов, ездящих на газе, с учетом экологической ситуации. Но пробок в городе меньше не станет. Потому что мэрия не уделила внимание этой проблеме. Новые автобусы мало отличаются от маршруток. Так как мест там 18, 15, 10 или 12.

Что касается 12-местных 55 автобусов, ездящих на электроэнергии, то решение будет принято после тщательного изучения вопроса.

В данное время на балансе муниципального предприятия «Бишкекское пассажирское автотранспортное предприятие» находятся 477 автобусов и только 190 автобусов находятся в удовлетворительном состоянии. Каждый день на линию выезжают 135 автобусов по 12 маршрутам.

Источник: газета «Багыт.kg» №6 от 19.02.2020 / стр. 5