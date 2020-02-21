Дело Кулматова и Ибраимова. Начат допрос представителя Минобразования

В Бишкекском городском суде сегодня продолжается слушание по делу бывших мэров столицы Кубанычбека Кулматова и Албека Ибраимова.

В ходе судебного заседания допрашивается представитель Министерства образования.

«3 января 2014 года было проведено совещание, в ходе которого было внесено предложение о строительстве двух школ. В мае Министерству образования было поручено изучить смету строительства школ, а также подготовить необходимые документы. Договоры на строительство были предоставлены на 2 млн долларов. На какую школу сколько было заложено, я не знаю», - сообщил потерпевший.

Прокуратура сообщила, что показания потерпевшего не совпадают с показанием в уголовном деле, и сторона обвинения попросила потерпевшего подготовиться лучше.

Потерпевший не смог ответить на ряд вопросов, и попросил ответить на следующем заседании. Судья просьбу одобрил.

Напомним, бывший мэр столицы Кубанычбек Кулматов приговорен к штрафу в размере 5 миллионов сомов. Албек Ибраимов приговорен к 15 годам лишения свободы за совокупность преступлений при строительстве школы в Калыс-Ордо, коррупцию с земельными участками и растрату средств ТНК «Дастан».

Остальные обвиняемые приговорены к штрафам и освобождены из-под стражи в зале суда.

Окончательное обвинение по статье 303 (коррупция) предъявлено бывшим мэрам г.Бишкек К.Кулматову и А.Ибраимову, бывшему руководителю ОГУКС мэрии г.Бишкек С.О. и руководителям частных компаний К.Ш. и С.А. Ущерб государству по уголовным делам, по которым проходит экс-мэр Бишкека Кубанычбек Кулматов, оценивается в 94 млн 884 тыс. сомов.

По версии следствия бывшие чиновники при строительстве школы в новостройке «Калыс-Ордо» г.Бишкек умышленно допустили необоснованное завышение объемов работ.

Кроме этого, Ибраимова обвиняют также в растрате средств в ТНК «Дастан» и коррупции при предоставлении муниципальных земель.

Источник: Кабар