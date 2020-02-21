(Видео) В Караколе детей вывели на акцию протеста

В городе Каракол 20 февраля прошла акция протеста возле Иссык-Кульской областной детско-юношеской спортивной школы олимпийского резерва, сообщает корреспондент Turmush.
В городе Каракол 20 февраля прошла акция протеста возле Иссык-Кульской областной детско-юношеской спортивной школы олимпийского резерва, сообщает корреспондент Turmush. На акцию протеста пришли воспитанники секций по самбо, дзюдо и борьбе, а также их родители, в количестве 60 человек.
По словам Джумабая Югазиева, в спортивной школе воспитываются двое его детей. «В спортивном зале в городе Каракол тренируются 180 детей, среди которых есть и мои дети. Спортшколу они воспринимают как свой второй дом. Здесь тренируют профессионалы своего дела, у которых есть многолетний стаж. Если эту школу закроют, то дети могут потерять интерес к спорту. Здесь все секции бесплатные. Отводить детей в коммерческие спортивные залы у нас нет возможности. Мы решили собраться и высказать свое недовольство», - сказал Югазиев.
Источник: turmush.kg
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