«Если бы Атамбаев учил историю, он бы не сидел в тюрьме» — доктор наук Зайнидин Курманов

В Бишкеке проходит круглый стол организованный редакцией Elgezit.kg «Мировая история и кыргызские политики.

В Бишкеке проходит круглый стол организованный редакцией Elgezit.kg «Мировая история и кыргызские политики. Невыученные уроки». Докладчик доктор исторических наук, автор рубрики «Уроки истории» (Elgezit.kg) Зайнидин Курманов отметил, что кыргызские политики недостаточно изучают историю и поэтому допускают роковые ошибки.

— Если бы Атамбаев постоянно изучал историю, то сейчас бы он не сидел в тюрьме, а занимался бы благими, полезными для страны делами, — заявил Зайнидин Курманов. — Многие наши политики не извлекают уроки с истории. Многие остались в кыргызской истории с великим позором и никогда не отмоются от него. Политики которые не учат уроки истории обречены. И обрекают свою страну на стагнацию и отсталость.

Источник: elgezit.kg