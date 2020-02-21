Microsoft выпустит специальную мобильную версию антивируса для Android и iOS

Компания позднее в 2020 году.
Компания позднее в 2020 году. Таким образом фирменный антивирус Windows придет на смартфоны, сообщает издание The Verge
Мобильное программное обеспечение Microsoft будет обеспечивать защиту от вирусов. Скорее всего, мобильный Defender будет отличаться от десктопной версии, особенно на iOS. Ведь платформа Apple не позволяет проводить сканирование угроз на iPhone или iPad.
Как отмечает The Verge, одной из основных целей Defender для iOS и Android будет защита от фишинговых атак, чтобы сотрудники различных компаний не могли непреднамеренно раскрывать важную корпоративную информацию. Скорее всего, мобильный Defender будет доступен только корпоративным клиентам.
Источник: elgezit.kg
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