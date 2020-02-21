На Иссык-Куле зафиксировано землетрясение силой 3 балла

В Иссык-Кульской области 20 февраля в 21:51 зафиксировано землетрясение силой в эпицентре 3 балла.

В Иссык-Кульской области 20 февраля в 21:51 зафиксировано землетрясение силой в эпицентре 3 балла. Об этом сообщает пресс-служба МЧС КР.

По данным Института сейсмологии НАН КР, в селах Чок-Тал, Тамчи Иссык-Кульского района интенсивность землетрясения составила 3 балла, Өрнөк, Чырпыкты, Чон Сары-Ой – 2,5 балла.

По предварительным данным, жертв и разрушений нет.

Источник: elgezit.kg