Родной младший брат Нурсултана Назарбаева приехал свататься к таласцам

Болот аксакал, младший брат Нурсултана Назарбаева, согласно кыргызским традициям приехал в сопровождении 30 человек, просить руки таласской красавицы, с виду напоминающей белую лебедь.

Болот аксакал, младший брат Нурсултана Назарбаева, согласно кыргызским традициям приехал в сопровождении 30 человек, просить руки таласской красавицы, с виду напоминающей белую лебедь. С такой информацией поделились наши достоверные источники.

Уважаемых сватов из Казахстана в бишкекском ресторане «Фрунзе» встретили Омурбек Бабанов, Мирлан Жеенчороев, вице-премьер-министр Алтынай Омурбекова, Камчыбек Узакбаев и его супруга, экс-депутат Эльмира Жумалиева.

А красавицу, уроженку Кара-Бууры, доставили ее тетушки. В общем были проведены все обычаи, связанные с невестой и сватами, отношения были закреплены. Таким образом, кыргызы в очередной раз становятся сватами Назарбаеву. В ближайшее время огласим имена сватов.

Источник: газета «Кабар Инфо» №5 от 20.02.2020 / стр. 11