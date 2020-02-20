Родной младший брат Нурсултана Назарбаева приехал свататься к таласцам

Болот аксакал, младший брат Нурсултана Назарбаева, согласно кыргызским традициям приехал в сопровождении 30 человек, просить руки таласской красавицы, с виду напоминающей белую лебедь.
Болот аксакал, младший брат Нурсултана Назарбаева, согласно кыргызским традициям приехал в сопровождении 30 человек, просить руки таласской красавицы, с виду напоминающей белую лебедь. С такой информацией поделились наши достоверные источники.
Уважаемых сватов из Казахстана в бишкекском ресторане «Фрунзе» встретили Омурбек Бабанов, Мирлан Жеенчороев, вице-премьер-министр Алтынай Омурбекова, Камчыбек Узакбаев и его супруга, экс-депутат Эльмира Жумалиева.
А красавицу, уроженку Кара-Бууры, доставили ее тетушки. В общем были проведены все обычаи, связанные с невестой и сватами, отношения были закреплены. Таким образом, кыргызы в очередной раз становятся сватами Назарбаеву. В ближайшее время огласим имена сватов.
Источник: газета «Кабар Инфо» №5 от 20.02.2020 / стр. 11
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