Чубак ажы Жалилов: «Коронавирус – искусственная болезнь, в Китае тысячу человек могут умереть просто поперхнувшись»

Известный в Кыргызстане богослов Чубак ажы Жалилов высказался по поводу коронавируса, который всполошил весь мир.
Известный в Кыргызстане богослов Чубак ажы Жалилов высказался по поводу коронавируса, который всполошил весь мир. «Коронавирус – искусственная болезнь. Есть от нее лекарство. В Китае тысячу человек могут умереть просто поперхнувшись. Поэтому смерть тысячи человек меня не удивляет. Могли бы задуматься, если бы умерли 1-5 млн человек. Это искусственное заболевание. И без этой болезни там умирает столько же человек. В городе Бишкеке ежедневно умирают 30 человек. А смерть тысячи человек в Китае, где население превышает миллиард человек – то это несерьезно. Китай таким образом укрепляет свою экономику», – сказал он.
Источник: газета «Азия news» №7 от 20.02.2020 / стр. 1
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