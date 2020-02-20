После меня хоть потоп…

«Когда наши руководители выпрашивают деньги, им отвечают: «Как вы собираетесь возвращать деньги, если экономика у вас не работает, тарифы поднять не можете?»

«Когда наши руководители выпрашивают деньги, им отвечают: «Как вы собираетесь возвращать деньги, если экономика у вас не работает, тарифы поднять не можете?» Тогда наши начинают мельтешить и говорить: «Если понадобится, откажемся от суверенитета! Если хотите – управляйте ТЭЦ! Если хотите – забирайте альтернативную автотрассу север – юг!» Вот примерно в таких обстоятельствах были получены те 2 млрд долларов. Мы должны быть откровенны с кыргызским народом в таких вопросах. В докладе генпрокурора говорится: «При тарифе в 90 тыйын за 1 кВт мы не сможем вернуть 492 млн долларов, эта сумма с процентами от взятых 386 млн долларов». Разве об этом не знала власть, которая брала кредит? Знала! Но она решила: «После меня хоть потоп». Нужно открыто сказать, что эти кредиты они взяли без угрызения совести. Когда мы тут приносим присягу, говорим, что не уступим ни метра земли, не отдадим суверенитет. Они нарушили эту клятву и взяли кредит. Нужно по достоинству оценить политическую волю правоохранительных органов и уважаемого президента, которые разоблачили тех, кто своей властью распугал народ и взял такие деньги в кредит», – сказал депутат Акылбек Жапаров.

Источник: газета «Кабар Инфо» №5 от 20.02.2020 / стр. 4