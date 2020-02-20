Омуке разочаровался в политике?

Мы уже поняли, что не задерживаются надолго в политике те, кто занимался бизнесом, учуял запах денег и вседозволенности.

Мы уже поняли, что не задерживаются надолго в политике те, кто занимался бизнесом, учуял запах денег и вседозволенности. В качестве примера можно привести Омурбека Бабанова, который два года назад набрал голоса 600 тысяч избирателей, но не смог стать президентом.

Сегодня жизнь изрядно потрепала джигита, которому удалось наколотить состояние, если не сказать, что он в плачевном положении. Честно говоря, сильно пожелавший занять престол господин лишился кругленькой суммы. А разве будет жалеть деньги человек, который поспорил, что наберет миллион голосов? Вряд ли мы еще раз увидим такого же кандидата, способного переполошить выборы. Этот персонаж сильно поверил в себя и тем сильнее было разочарование. Очевидно, что у нас и ума не хватит, чтобы представить, сколько нервов и сил он потратит на то, чтобы восстановить упущенное. Тем не менее, жизнь доказывает, что у нынешних политиков должны быть толстые кошельки, нежели ум в голове.

К сожалению, в дальнейшем мы не увидим Омуке на политической арене. Партия «Республика» осиротела и не сможет громко заявить о себе на выборах. Если денег не хватает, то у тебя и возможности не будет выступать перед народом, хвастаться или оправдываться. В таких обстоятельствах люди зажимаются, так как не имеют в руках пряник. Потому что народ судит по толщине кошелька. Политики к этому приучили. Очевидно, что на этих выборах «республиканцам» придется к кому-нибудь примкнуть. Потенциал нынешнего лидера Мирлана Жеенчороева ограничен. Абсурдно считать, что он сможет повести за собой люд. Незавидное положение у этой «обнищавшей партии». Все остальное покажет время, не так ли?

Источник: газета «Ачык Соз» №3 от 20.02.2020 / стр. 4