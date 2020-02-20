Бекешев: Кабмину надо проанализировать экономическую ситуацию в связи с коронавирусом

«К 75-летию Победы в Великой Отечественной войне надо предоставить ветеранам по 70 тысяч сомов.
«К 75-летию Победы в Великой Отечественной войне надо предоставить ветеранам по 70 тысяч сомов. Необходимо 15 млн 400 тысяч сомов для 220 ветеранов», – отметил депутат Дастан Бекешев сегодня, 20 февраля, на заседании Жогорку Кенеша.
Кроме этого, депутат предложил правительству КР провести анализ экономической ситуации в связи с эпидемией коронавируса, поскольку в стране идет сокращение объема импорта и наблюдается дефицит некоторых товаров.
Источник: reporter.kg
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