Бекешев: Кабмину надо проанализировать экономическую ситуацию в связи с коронавирусом

«К 75-летию Победы в Великой Отечественной войне надо предоставить ветеранам по 70 тысяч сомов.

«К 75-летию Победы в Великой Отечественной войне надо предоставить ветеранам по 70 тысяч сомов. Необходимо 15 млн 400 тысяч сомов для 220 ветеранов», – отметил депутат Дастан Бекешев сегодня, 20 февраля, на заседании Жогорку Кенеша.

Кроме этого, депутат предложил правительству КР провести анализ экономической ситуации в связи с эпидемией коронавируса, поскольку в стране идет сокращение объема импорта и наблюдается дефицит некоторых товаров.

Источник: reporter.kg