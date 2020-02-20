Бекешев – о срыве строительства в Ат-Башы: Государство должно стать руководящим папой

Депутат ЖК КР прокомментировал разрыв контракта на строительство торгово-логистического центра в Ат-Башинском районе Нарынской области.

Депутат ЖК КР прокомментировал разрыв контракта на строительство торгово-логистического центра в Ат-Башинском районе Нарынской области. «Можно делать много выводов, почему мы прогнали китайских инвесторов, которых сами же пригласили строить торгово-логистический центр. Мы ещё умудрились с них снять деньги за неначатую работу. Правительству, естественно, неудобно говорить о том, что у нас страх поглощения большим малого, проще свалить всё на ошибки прошлые власти», – отметил парламентарий.

По его словам, важно, как Кыргызстан будет дальше работать и определять своё экономическое будущее, «когда у нормальных инвесторов нет доверия ни к парламенту, ни к правительству, ни к судам».

«Мы не можем дать инвестору главное – безопасность. Один из вариантов траектории развития в условиях слабости государственных институтов и всеобъемлющего недоверия к власти – трансформация экономики в сторону социализма. Либерализм должен умереть в умах управленцев. Это нам не подходит в ближайшей перспективе. Эта мысль не понравится людям со средним и высоким достатком, людям, считающих себя экспертами, гражданам, листающим Фейсбук и попивающим кофе… Но надо быть реалистами: 70% населения выберет социализм, если им правильно и простым языком объяснить это слово», – уверен Бекешев.

Парламентарий подчеркивает: «во многих сферах государство должно стать руководящим папой, который не только направляет, а где-то становится монополистом в определённых сферах».

«На примере торгово-логистического центра в Ат-Башинском районе: государство должно открыть госпредприятие, выделить под неё землю и затем привлекать иностранцев на условиях совместной деятельности. В этом случае вероятность того, что граждане будут сопротивляться приходу иностранцев, снизится. Государство не должно быть обычным торговцем лицензии на разработку и добычу полезных ископаемых или распродавать госпредприятия и земли, – оно должно быть активным соучастником. Переход на рельсы социализма повлечет изменения в налогообложении: богатым придётся платить больше, чем бедным. Будет много других изменений. У социализма есть свои минусы, но это, кажись, самый правильный выбор пути, куда может двигаться наша страна в ближайшем будущем. И поэтому партия, желающая попасть в следующий парламент, выбравшая курс социализма, окажется правой и ей будет что предложить своим избирателям», – подчеркнул Дастан Бекешев.

Источник: ru.reporter.kg