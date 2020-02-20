Мирбек Асанакунов: «Они получают зарплату 300 тысяч. Правильно?..»

Бывший председатель Федерации профсоюзов Кыргызстана Мирбек Асанакунов ответил тем, кто требует его ухода с должности.
Бывший председатель Федерации профсоюзов Кыргызстана Мирбек Асанакунов ответил тем, кто требует его ухода с должности.
Высказал мнение, против чего выступают противники реформы.
«Я выступаю за реформу в Федерации профсоюзов, это не устраивает противоборствующую сторону. Мы внесли изменения в закон, и это тоже не нравится. У профсоюзов есть много недвижимого имущества. До этого многое из этого было распродано. По этим фактам есть много вопросов. Мы поднимаем эти проблемы, поэтому говорят «Асанакунов кетсин». В Жогорку Кенеше тоже создавалась комиссия и рассматривала вопросы. Также говорят про зарплаты, имущество, поездки за рубеж. С прошлых времен всё это не проверяется, никому не было предоставлено отчётов. Главным образом всё это должно быть открыто и прозрачно. С кровно заработанных зарплат всех нас удерживается 1%. И все этим средства поступают сюда. Куда уходят эти деньги? Мы говорим, чтобы они отчитывались. Разве это плохо? Я требую этих вещей. Они получают зарплату 300 тысяч. Правильно..?» — вопрошает Мирбек Асанакунов.
Источник: fakt.kg
1) Не допускайте в комментариях лексику, считающуюся ненормативной.
2) Не обсуждайте и не оскорбляйте личность автора статьи или авторов комментариев.
3) Не размещайте в поле комментария статьи других авторов или ссылки на них.
4) Комментируя статью, не отклоняйтесь от ее тематики и не размещайте в комментариях рекламную информацию.
5) Не допускайте в комментариях разжигания религиозной или межнациональной вражды, а так же сведений, заведомо не соответствующих действительности.
ПРИМЕЧАНИЯ: - Авторы публикаций не вступают в переписку с комментаторами и не обсуждают собственные с материалы. - Редакция не несет ответственности за содержание комментариев. АДМИНИСТРАЦИЯ САЙТА ПРЕДУПРЕЖДАЕТ - КОММЕНТАРИИ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ, СИСТЕМАТИЧЕСКИ ГРУБО НАРУШАЮЩИХ РЕКОМЕНДАЦИИ КОММЕНТИРОВАНИЯ СТАТЕЙ, БУДУТ УДАЛЯТЬСЯ НЕМЕДЛЕННО!