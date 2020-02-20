Мирбек Асанакунов: «Они получают зарплату 300 тысяч. Правильно?..»

Бывший председатель Федерации профсоюзов Кыргызстана Мирбек Асанакунов ответил тем, кто требует его ухода с должности.

Бывший председатель Федерации профсоюзов Кыргызстана Мирбек Асанакунов ответил тем, кто требует его ухода с должности.

Высказал мнение, против чего выступают противники реформы.

«Я выступаю за реформу в Федерации профсоюзов, это не устраивает противоборствующую сторону. Мы внесли изменения в закон, и это тоже не нравится. У профсоюзов есть много недвижимого имущества. До этого многое из этого было распродано. По этим фактам есть много вопросов. Мы поднимаем эти проблемы, поэтому говорят «Асанакунов кетсин». В Жогорку Кенеше тоже создавалась комиссия и рассматривала вопросы. Также говорят про зарплаты, имущество, поездки за рубеж. С прошлых времен всё это не проверяется, никому не было предоставлено отчётов. Главным образом всё это должно быть открыто и прозрачно. С кровно заработанных зарплат всех нас удерживается 1%. И все этим средства поступают сюда. Куда уходят эти деньги? Мы говорим, чтобы они отчитывались. Разве это плохо? Я требую этих вещей. Они получают зарплату 300 тысяч. Правильно..?» — вопрошает Мирбек Асанакунов.

Источник: fakt.kg