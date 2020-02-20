Прокуроры были привлечены к ответственности, но…

Прокуратура подвела итоги своей работы за 2019 год. Более 30 прокуроров были привлечены к ответственности за недостатки в работе.
Прокуратура подвела итоги своей работы за 2019 год. Более 30 прокуроров были привлечены к ответственности за недостатки в работе. Согласно распоряжению генпрокурора Откурбека Джамшитова, 24 прокурорам был объявлен выговор, а 11 сотрудникам вынесли предупреждение. Прокурор Жайылского района Чуйской области был понижен в должности. Слишком мягко обошлись. Надо было лишить работы хотя бы десяти провинившихся прокуроров.
Источник: газета «Багыт.kg» №6 от 19.02.2020 / стр. 5
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